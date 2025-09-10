Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfallflucht: E-Scooter-Fahrer prallt gegen Mercedes und fährt davon

Hagen-Vorhalle (ots)

Ein bislang unbekannter E-Scooter-Fahrer beschädigte am Dienstagmorgen (09.09.2025) einen Mercedes-Benz eines 21-Jährigen, der von einem Tankstellen-Gelände fahren wollte. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher.

Der Mercedes-Fahrer beabsichtigte um etwa 6 Uhr vom Tankstellen-Gelände an der Herdecker Straße auf die Fahrbahn zu fahren. Verkehrsbedingt hielt er seinen Wagen auf dem Gehweg an, wo ein in Richtung Hagen fahrender E-Scooter gegen die Front des Mercedes prallte. Der unbekannte Fahrer kam zu Fall, stand anschließend wieder auf und setzte seine Fahrt umgehend in Richtung Hagen Bahnhof fort, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. An dem Mercedes-Benz GLB 200 entstanden Dellen und Kratzer auf der Motorhaube sowie an der Fahrzeugfront, die sich schätzungsweise auf einen niedrigen vierstelligen Schadenswert belaufen.

Hinweise zu dem Unfall und dem Verursacher nimmt die Polizei Hagen jederzeit unter der Telefonnummer 02331 986 2066 entgegen. (rst)

