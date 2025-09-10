PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfallflucht: E-Scooter-Fahrer prallt gegen Mercedes und fährt davon

Hagen-Vorhalle (ots)

Ein bislang unbekannter E-Scooter-Fahrer beschädigte am Dienstagmorgen (09.09.2025) einen Mercedes-Benz eines 21-Jährigen, der von einem Tankstellen-Gelände fahren wollte. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher.

Der Mercedes-Fahrer beabsichtigte um etwa 6 Uhr vom Tankstellen-Gelände an der Herdecker Straße auf die Fahrbahn zu fahren. Verkehrsbedingt hielt er seinen Wagen auf dem Gehweg an, wo ein in Richtung Hagen fahrender E-Scooter gegen die Front des Mercedes prallte. Der unbekannte Fahrer kam zu Fall, stand anschließend wieder auf und setzte seine Fahrt umgehend in Richtung Hagen Bahnhof fort, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. An dem Mercedes-Benz GLB 200 entstanden Dellen und Kratzer auf der Motorhaube sowie an der Fahrzeugfront, die sich schätzungsweise auf einen niedrigen vierstelligen Schadenswert belaufen.

Hinweise zu dem Unfall und dem Verursacher nimmt die Polizei Hagen jederzeit unter der Telefonnummer 02331 986 2066 entgegen. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 08:51

    POL-HA: Zusammenstoß mit Autotür: 19-Jährige angefahren

    Hagen-Mitte (ots) - Auf Emst fuhr eine bislang unbekannte Frau am Montag (08.09.2025) mit geöffneter Tür los und stieß damit gegen eine 19 Jahre alte Fußgängerin, die leicht verletzt wurde. Die Fahrerin eines Seat Ateca war um etwa 13.15 Uhr auf der Natorpstraße in Richtung Kratzkopfstraße unterwegs, als sie mit einer geöffneten Autotür gegen den Rücken einer jungen Frau prallte. Die 19-Jährige war zu diesem ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 13:02

    POL-HA: Häusliche Gewalt: Mann schlägt seine Ex-Partnerin mit Besenstiel

    Hagen-Mitte (ots) - Am Montagmorgen (08.09.2025) alarmierte eine junge Hagenerin die Polizei, da ihr Ex-Partner sie in ihrer Wohnung schlug. Dabei setzte er auch einen Besenstiel ein und würgte sie. Der 34-Jährige erschien gegen 7.30 Uhr an der Wohnung der Frau, die im Bereich Märkischer Ring / B 54 wohnt. Dort kam es zunächst zu verbalen Streitigkeiten. Im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren