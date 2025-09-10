PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Falsche Telekom-Mitarbeiter bestehlen 87-Jährige - die Polizei bittet um Hinweise

Hagen-Haspe (ots)

Zwei falsche Mitarbeiter der Telekom betrügen am Dienstag (09.09.2025) eine 87-Jährige und entwenden mehrere Schmuckstücke aus Gold. Die Täter entkamen unerkannt, weshalb die Polizei um Zeugenhinweise bittet.

Um circa 11.30 Uhr klingelten die beiden Männer an der Haustür der 87-Jährigen an der Höxter Straße. Sie öffnete die Tür, woraufhin die vermeintlichen Telekom-Mitarbeiter ihre Dienstausweise vorzeigten. Zudem führten sie ein augenscheinliches Prüfgerät mit sich. Die Männer gaben an, dass sie die Anschlüsse des Festnetztelefons prüfen müssten. Dabei dürfe sich jedoch kein Metall in der Nähe befinden, weshalb einer der Unbekannten der Seniorin half, ihren Schmuck von den Armen und dem Hals abzunehmen. Anschließend wollte sich der andere Mann ins Schlafzimmer der 87-Jährigen begeben, die den Zutritt jedoch verweigerte.

Die Männer verließen wenige Minuten später die Wohnung und nahmen ihre goldenen Armbänder mit mehreren Anhängern sowie eine goldene Halskette mit sich. Die 87-Jährige alarmierte die Polizei. Eine daraufhin eingeleitete Nahbereichsfahndung durch die Einsatzkräfte verlief jedoch negativ, weshalb die Polizei nun um Hinweise bittet: Wer hat verdächtige Personen im Bereich der Höxterstraße gesehen oder kann sonstige Hinweise zu dem Tatgeschehen geben? Hinweisgeber können die Polizei Hagen jederzeit unter der 02331 986 2066 kontaktieren. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

