Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall bei Fahrspurwechsel - Autofahrer schlägt anderen Beteiligten

Hagen-Vorhalle (ots)

Bei einem Fahrspurwechsel auf der Herdecker Straße kam es am Mittwochabend (10.09.2025) zu einem Verkehrsunfall. Im Nachgang schlug einer der beteiligten Autofahrer auf den anderen ein.

Etwa gegen 19.30 Uhr fuhren ein 21-Jähriger mit seinem BMW 1er und ein 34-Jähriger mit seinem BMW M850i auf der Herdecker Straße in Richtung Herdecke. Auf Höhe einer dort befindlichen Tankstelle stießen die beiden Autos, die zu diesem Zeitpunkt etwa nebeneinander auf der zweispurigen Fahrbahn unterwegs waren, gegeneinander. Mutmaßlich beabsichtigte einer der Fahrer, einen Spurwechsel vorzunehmen. Der BMW 1er des 21-Jährigen wies durch die Kollision einen starken Schaden an der linken Seite des Hecks auf. Zudem war eine Achse gebrochen, weshalb der Wagen nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der andere BMW wies Schäden im Bereich der rechten Front auf.

Bevor Polizeibeamte eintrafen, um den Unfall aufzunehmen, kam es zwischen den beiden beteiligten Männern zu einem Streit wegen der Schuldzuweisung. In diesem Zuge bedrohte und schlug der 34-Jährige den 21-Jährigen, wozu die Beamten eine Strafanzeige fertigten. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. (rst)

