POL-SI: Waldbrand bei Feudingen: Polizei unterstützte Löscharbeiten mit Hubschrauber und Löschbehälter - #polsiwi

Siegen (ots) - Am Sonntagabend (06.04.2025) ist die Polizei zu einer Auseinandersetzung in den Oranienpark in Siegen gerufen worden, an der laut Zeugenaussagen rund 20 Personen beteiligt waren. Nach ersten Erkenntnissen waren zwei Personengruppen in Streit geraten. Beim Eintreffen der Polizei hatten sich die ...

mehr