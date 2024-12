Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Osterwald - Einbruch in Elektrobetrieb - Zeugen gesucht

Osterwald (ots)

In der Nacht vom 5. auf den 6. Dezember 2024 kam es in Osterwald zu einem Einbruch in einen Elektrobetrieb. Der oder die unbekannten Täter drangen in das Objekt ein und entwendeten einen Bewegungsmelder. Weitere Gegenstände wurden augenscheinlich nicht mitgenommen, obwohl diese bereits bereitgelegt worden waren. Der Alarm des Gebäudes wurde gegen 0.30 Uhr ausgelöst, sodass die Täter mutmaßlich ohne Beute flüchteten. Wer in der Nacht im Bereich Zwienskamp/Industriestraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, wird gebeten, sich unter der Tel. 05943-92000 bei der Polizeistation in Emlichheim zu melden.

