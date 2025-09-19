Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand in Restaurant

Bad Langensalza (ots)

Am Donnerstagabend, kam es gegen 22.30 Uhr, aus bisher noch ungeklärter Ursache zum Brand in einem Restaurant in der Kurpromenade. Personen, die sich noch in dem Gebäude befanden, mussten dieses umgehend verlassen. Die Feuerwehr hatte die Flammen kurz vor 23.30 Uhr gelöscht. Noch am Abend nahmen Beamte der Kriminalpolizei vor Ort die Ermittlungen auf. Warum das Feuer ausbrach, ist gegenwärtig noch unklar. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

