PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeuge nach Unfall schrottreif

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Weder auf den Holzweg noch auf im Paradies wägten sich am Donnerstagnachmittag zwei Autofahrer. Tatsächlich befuhren sie den Holz- und Paradiesweg und kollidierten hierbei, vermutlich aufgrund eines Vorfahrtfehlers, miteinander. Alle Fahrzeuginsassen konnten die Autos unbeschadet verlassen. Die Kraftfahrzeuge waren indes nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 18.09.2025 – 17:03

    LPI-NDH: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich

    Mühlhausen (ots) - Am Donnerstagmorgen führte ein Fahrschüler Übungsinhalte während einer Fahrstunde mit einem Motorrad aus. Hierbei galt es einen Parcours abzufahren. Im Rahmen dessen verlor der Fahrschüler die Kontrolle über das Motorrad, stürzte und zog sich hierbei Verletzungen zu. Vor Ort kam ein Rettungswagen zum Einsatz, der den Mann in ein Klinikum zur weiteren medizinischen Betreuung brachte. Rückfragen ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 17:02

    LPI-NDH: Ermittlungen nach Verkehrskontrolle

    Sondershausen (ots) - Am Donnerstag unterzogen Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser in der Erfurter Straße Uhr einen Elektrorollerfahrer gegen 14.50 einer Verkehrskontrolle. Hier stellten die Polizisten fest, dass an dem Fahrzeug ein Versicherungskennzeichen aus dem Vorjahr angebracht war, welches nie zu dem Fahrzeug gehörte, und somit kein Pflichtversicherungsschutz bestand. Zudem verwies ein Drogenvortest auf den ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 17:02

    LPI-NDH: Einbrecher im Lehrerzimmer - Grundschule von Dieben heimgesucht

    Siemerode (ots) - In das Sekretariat der örtlichen Grundschule brachen Unbekannt ein der Zeit von Mittwoch 17.30 Uhr bis Donnerstag 06.55 Uhr gewaltsam ein. Hierbei beschädigten die Täter Fenster und Türen, um in das Gebäudeinnere zu gelangen. Im Sekretariat und einem Lehrerzimmer suchten die Unbekannten gezielt nach Bargeld, welches sie auch in unbekannte Höhe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren