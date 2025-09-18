Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Fahrzeuge nach Unfall schrottreif
Heilbad Heiligenstadt (ots)
Weder auf den Holzweg noch auf im Paradies wägten sich am Donnerstagnachmittag zwei Autofahrer. Tatsächlich befuhren sie den Holz- und Paradiesweg und kollidierten hierbei, vermutlich aufgrund eines Vorfahrtfehlers, miteinander. Alle Fahrzeuginsassen konnten die Autos unbeschadet verlassen. Die Kraftfahrzeuge waren indes nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.
