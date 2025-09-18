Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher im Lehrerzimmer - Grundschule von Dieben heimgesucht

Siemerode (ots)

In das Sekretariat der örtlichen Grundschule brachen Unbekannt ein der Zeit von Mittwoch 17.30 Uhr bis Donnerstag 06.55 Uhr gewaltsam ein. Hierbei beschädigten die Täter Fenster und Türen, um in das Gebäudeinnere zu gelangen. Im Sekretariat und einem Lehrerzimmer suchten die Unbekannten gezielt nach Bargeld, welches sie auch in unbekannte Höhe erbeuten konnten.

Durch Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld wurden am Tatort Spuren gesucht und gesichert und Ermittlungen eingeleitet. Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt die Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0244240

