LPI-NDH: Falschgeld in Umlauf gebracht

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Ein Mitarbeiter einer Drogerie konnte am Mittwochnachmittag beobachten, wie eine Kundin mehrere Kosmetikartikel in ihren Rucksack packte. Nachdem die Frau den Kassenbereich passierte ohne die Artikel zu bezahlen verständigte der Mitarbeiter die Polizei. Die Täterin entwendete Waren im Wer von mehr als 300 Euro. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Frau konnten die Beamten feststellen, dass die Frau zuvor noch im Wert von etwa 200 Euro in ...

