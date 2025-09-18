PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Falschgeld in Umlauf gebracht

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Durch derzeit Unbekannte wurden in einem Markt in der Sperberwiese mehrere gefälschte Zwanzigeuro-Banknoten in den Umlauf gebracht. Bei der Revision der Kassen wurde festgestellt, dass am Dienstag zu unterschiedlichen Zeiten das Geld an die Marktmitarbeiter übergeben wurde. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Falsifikate wurden sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

