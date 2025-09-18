Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Falschgeld in Umlauf gebracht
Heilbad Heiligenstadt (ots)
Durch derzeit Unbekannte wurden in einem Markt in der Sperberwiese mehrere gefälschte Zwanzigeuro-Banknoten in den Umlauf gebracht. Bei der Revision der Kassen wurde festgestellt, dass am Dienstag zu unterschiedlichen Zeiten das Geld an die Marktmitarbeiter übergeben wurde. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Falsifikate wurden sichergestellt.
