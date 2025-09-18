Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuerlöschereinsatz ruft Polizei auf den Plan

Greußen (ots)

Durch einen bislang unbekannten Täter wurde am Mittwoch gegen 17.50 Uhr auf der Grünfläche der Kirchengemeinde ein Feuerlöscher entleert. Der Inhalt legte sich auf der Rasenfläche und auf dem daneben abgeparkten Autos ab.

Die Polizei hat die Ermittlungen unteranderem wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Wer Hinweise zu der bislang unbekannten Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0243942

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell