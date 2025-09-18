PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuerlöschereinsatz ruft Polizei auf den Plan

Greußen (ots)

Durch einen bislang unbekannten Täter wurde am Mittwoch gegen 17.50 Uhr auf der Grünfläche der Kirchengemeinde ein Feuerlöscher entleert. Der Inhalt legte sich auf der Rasenfläche und auf dem daneben abgeparkten Autos ab.

Die Polizei hat die Ermittlungen unteranderem wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Wer Hinweise zu der bislang unbekannten Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0243942

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 18.09.2025 – 07:57

    LPI-NDH: Unfallverursacher entfernt sich pflichtwidrig

    Sondershausen (ots) - Auf einem Parkplatz in der Ferdinand-Schlufter-Straße kam es am Mittwoch im Zeitraum zwischen 08.30 Uhr und 17.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte mit einem abgeparkten Opel. Es entstand Sachschaden. Der Polizei liegen Hinweise vor, dass das Fahrzeug des Verursachers rot sein könnte. Der Unfallverursacher entfernte sich entgegen seiner Pflichten von ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 07:57

    LPI-NDH: Alkoholisiert auf dem Fahrrad

    Mühlhausen (ots) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stoppten Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich am Donnerstag einen Radfahrer in der August-Bebel-Straße. Der Mann stimmte gegen 00.05 Uhr einem freiwilligen Atemalkoholtest zu. Dieser ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Die Polizeibeamten brachten den 36-Jährigen in das nächstgelegene Klinikum zur Durchführung einer Blutprobenentnahme. Dem Radfahrer ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 07:52

    LPI-NDH: Auto im Graben gelandet

    Holzthaleben (ots) - Ein Autofahrer befuhr am Mittwochabend, gegen 22.40 Uhr, die Landstraße 1032 aus Richtung Holzthaleben in Richtung Großbrüchter, als er seinen Angaben zufolge einem Wildtier ausweichen musste. In weiterer Folge kam der Pkw von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben zum Stehen. Der Autofahrer wurde leicht verletzt und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren