Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallverursacher entfernt sich pflichtwidrig

Sondershausen (ots)

Auf einem Parkplatz in der Ferdinand-Schlufter-Straße kam es am Mittwoch im Zeitraum zwischen 08.30 Uhr und 17.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte mit einem abgeparkten Opel. Es entstand Sachschaden. Der Polizei liegen Hinweise vor, dass das Fahrzeug des Verursachers rot sein könnte. Der Unfallverursacher entfernte sich entgegen seiner Pflichten von der Unfallstelle.

Die Beamten der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und sicherten Spuren. Wer Hinweise zum Unfall, dem unbekannten Fahrzeugführer oder dessen Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0243812

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
