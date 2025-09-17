Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vermisste Jasmin wohlbehalten aufgefunden

Bad Frankenhausen (ots)

Die seit den Morgenstunden Vermisste Jasmin S. aus Bad Frankenhausen wurde am heutigen Abend durch Kräfte der Polizeistation Artern wohlbehalten aufgefunden.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei den vielen Bürgerhinweisen, welche im Rahmen der Fahndung auf den verschiedenen Polizeidienststellen eingingen.

Es wird darum gebeten, die Bildnisse und den Namen der Betroffenen aus den einschlägigen Portalen zu entfernen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell