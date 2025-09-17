PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vermisste Jasmin wohlbehalten aufgefunden

Bad Frankenhausen (ots)

Die seit den Morgenstunden Vermisste Jasmin S. aus Bad Frankenhausen wurde am heutigen Abend durch Kräfte der Polizeistation Artern wohlbehalten aufgefunden.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei den vielen Bürgerhinweisen, welche im Rahmen der Fahndung auf den verschiedenen Polizeidienststellen eingingen.

Es wird darum gebeten, die Bildnisse und den Namen der Betroffenen aus den einschlägigen Portalen zu entfernen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 15:54

    LPI-NDH: Diebe gelangen in Verkaufsstand

    Sondershausen (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch widerrechtlich Zutritt zur einer Verkaufsbunde in der Martin-Andersen-Nexö-Straße. Die Diebe öffneten gewaltsam die Jalousie zwischen 20.00 Uhr und 07.40 Uhr und gelangten anschließend in den Innenraum. Aus diesem entwendeten die Unbekannten Bargeld. Am Imbissstand entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 15:52

    LPI-NDH: Diebe entwenden Zigarettenautomaten

    Reinsdorf (ots) - Ziel von Dieben wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen 19.30 Uhr und 8.00 Uhr ein Zigarettenautomat in der Bergstraße. Bislang unbekannte Täter demontierten den Automaten von einer Hauswand und entwendeten diesen anschließend. Die Höhe des entwendeten Beuteguts ins bislang noch unbekannt. Die Beamten der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 15:24

    LPI-NDH: Radfahrer und Pkw kollidieren miteinander

    Heilbad Heiligenstadt (ots) - Im Bereich der Einmündung der Ratsgasse zur Wilhelmstraße ereignete sich am Mittwoch gegen 07.45 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Auto. Beim Einfahren aus der Ratsgasse in die Wilhelmstraße kreuzte der Pkw den Radweg und kollidierte hierbei mit dem 16-jährigen Fahrradfahrer. Dieser kam zu Fall und verletzte sich leicht. Er kam zur weiteren medizinischen Behandlung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren