Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer und Pkw kollidieren miteinander

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Im Bereich der Einmündung der Ratsgasse zur Wilhelmstraße ereignete sich am Mittwoch gegen 07.45 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Auto. Beim Einfahren aus der Ratsgasse in die Wilhelmstraße kreuzte der Pkw den Radweg und kollidierte hierbei mit dem 16-jährigen Fahrradfahrer. Dieser kam zu Fall und verletzte sich leicht. Er kam zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Klinikum. Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Eichsfeld dauern gegenwärtig an.

