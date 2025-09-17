PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer und Pkw kollidieren miteinander

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Im Bereich der Einmündung der Ratsgasse zur Wilhelmstraße ereignete sich am Mittwoch gegen 07.45 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Auto. Beim Einfahren aus der Ratsgasse in die Wilhelmstraße kreuzte der Pkw den Radweg und kollidierte hierbei mit dem 16-jährigen Fahrradfahrer. Dieser kam zu Fall und verletzte sich leicht. Er kam zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Klinikum. Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Eichsfeld dauern gegenwärtig an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 14:52

    LPI-NDH: Unbekannte randalieren am Tennisclub - Zeugen gesucht

    Nordhausen (ots) - Ein Bild der Verwüstung erwartete die Mitglieder eines Nordhäuser Tennisvereins in der Straße Am Stadion. Unbekannte Täter zerstörten mehrere Fensterscheiben eines Gebäudes auf dem Tennisplatzgelände und entwendeten mehrere Vorhängeschlösser. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 7.30 Uhr, und Dienstag, 8.30 Uhr. Die Polizei bittet nun um Hinweise. Wer verdächtige Personen auf dem Gelände ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 10:21

    LPI-NDH: Kontrolle verloren

    Großwechsungen (ots) - Die Bundesstraße 243 befuhr am Dienstagabend der Fahrer eines Kleintransporters aus Günzerode kommend in Richtung Großwechsungen. Der 28-Jährige verlor aus bislang ungeklärter Ursache gegen 21.30 Uhr in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Der Kleintransporter fiel auf die Seite, kollidierte mit einem Leitpfosten, rutschte in den Straßengraben und überschlug sich. Am Pkw kam es zu einem Totalschaden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren