PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte randalieren am Tennisclub - Zeugen gesucht

Nordhausen (ots)

Ein Bild der Verwüstung erwartete die Mitglieder eines Nordhäuser Tennisvereins in der Straße Am Stadion. Unbekannte Täter zerstörten mehrere Fensterscheiben eines Gebäudes auf dem Tennisplatzgelände und entwendeten mehrere Vorhängeschlösser. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 7.30 Uhr, und Dienstag, 8.30 Uhr.

Die Polizei bittet nun um Hinweise. Wer verdächtige Personen auf dem Gelände des Tennisvereins bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0243332

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 10:21

    LPI-NDH: Kontrolle verloren

    Großwechsungen (ots) - Die Bundesstraße 243 befuhr am Dienstagabend der Fahrer eines Kleintransporters aus Günzerode kommend in Richtung Großwechsungen. Der 28-Jährige verlor aus bislang ungeklärter Ursache gegen 21.30 Uhr in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Der Kleintransporter fiel auf die Seite, kollidierte mit einem Leitpfosten, rutschte in den Straßengraben und überschlug sich. Am Pkw kam es zu einem Totalschaden ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 10:19

    LPI-NDH: Kleinkraftradfahrerin nach Unfall verletzt

    Bretleben (ots) - Auf der Schönfelder Straße bewegte sich am Dienstag kurz nach 17 Uhr eine Mopedfahrerin in Richtung Reinsdorf. Die Jugendliche missachtete vermutlich einen vorfahrtsberechtigten Volkswagen. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei sich die Simson-Fahrerin verletzte. Die 16-Jährige wurde in das nächstgelegene Krankenhaus gebraucht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 10:18

    LPI-NDH: Portemonnaie gestohlen

    Leinefelde (ots) - In einem Supermarkt auf dem Zentralen Platz bestahlen bislang unbekannte Täter am Dienstagnachmittag, gegen 15 Uhr, einen Mann. Die Täter entwendeten eine Geldbörse mit Bargeld im dreistelligen Bereich aus dem Einkaufswagen des Mannes. Wer Hinweise zum Diebstahl geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu melden. Aktenzeichen: 0242585 Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren