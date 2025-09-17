Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte randalieren am Tennisclub - Zeugen gesucht

Nordhausen (ots)

Ein Bild der Verwüstung erwartete die Mitglieder eines Nordhäuser Tennisvereins in der Straße Am Stadion. Unbekannte Täter zerstörten mehrere Fensterscheiben eines Gebäudes auf dem Tennisplatzgelände und entwendeten mehrere Vorhängeschlösser. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 7.30 Uhr, und Dienstag, 8.30 Uhr.

Die Polizei bittet nun um Hinweise. Wer verdächtige Personen auf dem Gelände des Tennisvereins bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0243332

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell