Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kontrolle verloren

Großwechsungen (ots)

Die Bundesstraße 243 befuhr am Dienstagabend der Fahrer eines Kleintransporters aus Günzerode kommend in Richtung Großwechsungen. Der 28-Jährige verlor aus bislang ungeklärter Ursache gegen 21.30 Uhr in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Der Kleintransporter fiel auf die Seite, kollidierte mit einem Leitpfosten, rutschte in den Straßengraben und überschlug sich. Am Pkw kam es zu einem Totalschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Während der Bergung des Fahrzeuges kam es zu Verkehrsbehinderungen. Personen wurden nicht verletzt.

