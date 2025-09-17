PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher scheitern an Wohnungstür

Mühlhausen (ots)

In der Zeit zwischen Montag 22.10 Uhr und Dienstag 17.45 Uhr versuchten Unbekannte gewaltsam in eine Wohnung in der Holzstraße einzudringen. Bei dem Vorhaben scheiterten sie an dem Schließsystem der Wohnungstür. In die Räumlichkeiten gelangten die Täter demzufolge nicht. An der Tür blieb ein Sachschaden von etwa einhundert Euro zurück.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich habe die Ermittlungen wegen dem versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0242847

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen Alle
