Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Bedrohung folgte auf Ruhestörung
Mühlhausen (ots)
In der Jüdenstraße fiel der Nachbarschaft am Dienstagnachmittag ein Anwohner auf, der mit lautstarker Musik den Straßenzug belästigte. Eine 29-jährige Anwohnerin stellte den Ruhestörer zur Rede, der daraufhin aus dem Fenster seiner Wohnung Drohungen in Richtung der Beschwerdeführerin aussprach und diese mit einem in der Hand gehaltenen Teppichmesser verstärkte. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen wegen Bedrohung gegen den 63-Jährigen ein.
