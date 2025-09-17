PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer kollidierte mit Auto und verletzt sich

Nordhausen (ots)

Am Dienstag ereignete sich gegen 15.40 Uhr am Taschenberg ein Verkehrsunfall, bei dem Radfahrer verletzt wurde. Dieser befuhr den Taschenberg in Richtung Hallesche Straße auf einem Gehweg. Hier tastete sich eine 74-jährige Autofahrerin in den Kreuzungsbereich der Dr.-Silberborth-Straße mit einem Hyundai ein. Der 33-jährige kollidierte in der Folge mit dem Auto, kam zu Fall und verletzte sich. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung in Folge des Verkehrsunfalls ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

