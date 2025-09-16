PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Heckscheibe beschädigt

Mühlhausen (ots)

In der Wanfrieder Landstraße wurde in der Zeit von Montag 10.45 Uhr bis 20.10 Uhr ein grauer Ford durch derzeit unbekannte Täter beschädigt. Mit einem nicht bekannten Gegenstand wurde die Heckscheibe eingeschlagen. Ob die Täter auf der Suche nach Beutegut waren kann nicht gesagt werden - erbeutet wurde nichts. an dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Durch Polizeibeamte wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Angaben zur Tat oder den handelnden Tätern machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden. Aktenzeichen: 0242119

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

