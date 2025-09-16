Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kabeldiebe auf Baustellen

Mühlhausen (ots)

Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Diebstahls leiteten die Polizeibeamten des Unstrut-Hainich-Kreis am Dienstagmorgen nach Diebstählen von Baustellen ein. Im Tatzeitraum von Montag, 11.30 Uhr, bis Dienstag, 06.45 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Baustelle in der Straße Im Flarchen, nördlich der Flutgrabenbrücke. Die Täter durchtrennten Kabel und entwendeten diese. Die Höhe des Beuteguts beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Die Unbekannten verursachten einen Sachschaden an einem Zaun.

Etwa 300 Meter östlich des Tatortes konnten die Polizeibeamten einen ähnlichen Sachverhalt feststellen. Diebe durchtrennten hier ebenfalls die Kabel eines Stromaggregates und entwendeten diese. Der Wert des Bundmetalls beläuft sich auf mehr als 100 Euro.

Wer Hinweise zu den Diebstählen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell