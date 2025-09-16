PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Verkehrsunfall geflüchtet - medizinische Gründe lagen vor

Faulungen (ots)

Am späten Montagnachmittag wurde die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich über einen Opel-Fahrer informiert, der mehrfach durch eine unsichere Fahrweise aufgefallen war und sogar Beinaheunfälle verursacht hat. Nach der Kollision mit einer Schutzplanke zwischen Faulungen und Eigenrode erlitt das Fahrzeug einen Reifenschaden und konnte aus eigener Kraft die Fahrt nicht fortsetzen. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit stellten die Beamten fest, dass der Mann sich vor Fahrtantritt einer Augenoperation unterzogen lassen hatte und daher stark eingeschränkt in der Sehfähigkeit war. Aufgrund der Einschränkungen der Fahrtauglichkeit und der Beinaheunfälle ermitteln die Beamten der Mühlhäuser Polizei wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung. Der Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel wurden zunächst sichergestellt und das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

