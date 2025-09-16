Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vandalen im Schlosspark - Polizei sucht Zeugen!

Ebeleben (ots)

Eine kleine Kaskade im Ebelebener Schlosspark beschädigten unbekannte Täter im Zeitraum von Montag, den 8. September, 17.30 Uhr, bis Dienstag, den 9. September, 09.50 Uhr. Die Vandalen entnahmen Steine aus der Einfassung des künstlichen Wasserfalls und warfen diese auf die Wassertropfschienen der einzelnen Ebenen. Dies wurde hierdurch beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 2000 Euro geschätzt.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und sucht Zeugen, die Beobachtungen zum Sachverhalt machen konnten. Hinweise zur Tat oder Täterschaft werden unter der Tel. 0361/5743 entgegengenommen.

Aktenzeichen: 0236644

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell