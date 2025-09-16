Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Fahrzeug manipuliert - Wer kann Hinweise geben?
Mühlhausen (ots)
Wie der Polizei am Montagnachmittag bekannt gemacht wurde, manipulierten unbekannte Täter einen Ford auf einem Parkplatz in der Thomas-Müntzer-Straße. Die Unbekannten füllten den Auspuff des Fahrzeuges mit Bauschaum. In der Folge wurde das Auspuffrohr unbrauchbar und muss ersetzt werden.
Die Polizeibeamten des Unstrut-Hainich-Kreises leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und bitten um Hinweise. Personen, die verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.
Aktenzeichen: 0241496
