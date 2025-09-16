Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Stempelstelle von Vandalen heimgesucht

Nordhausen (ots)

Wie der Polizei am Montagabend bekannt gemacht wurde, hatten es unbekannte Täter auf eine Stempelstelle entlang des Karstwanderwegs abgesehen. Die Unbekannten entfernten gewaltsam den Holzkasten der Stempelstelle "Karst-Wanderweg Salza-Spring" und ließen diesen auf einem benachbarten Grundstück zurück. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 100 Euro.

Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0241676

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell