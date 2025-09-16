LPI-NDH: Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Schönstedt (ots) - Am Montagnachmittag entstand bei einem Verkehrsunfall im Unstrut-Hainich-Kreis ein erheblicher Sachschaden. Der Fahrer eines Lkw befuhr gegen 15 Uhr die Landstraße 2103 aus Richtung Weberstedt in Richtung Schönstedt. Als er nach links in einen Wirtschaftsweg in Richtung Heroldishausen abbiegen wollte, kippte der Anhänger des Lkw zur Seite und kam auf der Landstraße zum Liegen. Der Fahrer blieb ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt, kam jedoch ...

