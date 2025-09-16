Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Kind bei Verkehrsunfall verletzt
Nordhausen (ots)
Am Montagabend, kurz vor 18 Uhr, beabsichtigte ein neun Jahre altes Kind, mit seinem Fahrrad die Riemannstraße zu queren. Hierbei kam es zur Kollision mit einem fahrenden Pkw. Das Kind erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.
