LPI-NDH: Lkw-Anhänger gekippt

Schönstedt (ots)

Am Montagnachmittag entstand bei einem Verkehrsunfall im Unstrut-Hainich-Kreis ein erheblicher Sachschaden. Der Fahrer eines Lkw befuhr gegen 15 Uhr die Landstraße 2103 aus Richtung Weberstedt in Richtung Schönstedt. Als er nach links in einen Wirtschaftsweg in Richtung Heroldishausen abbiegen wollte, kippte der Anhänger des Lkw zur Seite und kam auf der Landstraße zum Liegen. Der Fahrer blieb ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt, kam jedoch vorsorglich in ein Krankenhaus. Am Lkw entstand ein Sachschaden von ca. 80.000 Euro. Die Straße musste aufgrund der Bergungsarbeiten bis etwa 19 Uhr gesperrt werden. Die Polizei ermittelt nun zur Klärung der Unfallursache.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

