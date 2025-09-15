PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Einbrecher im Mehrfamilienhaus - Wer kann Hinweise geben?

Nordhausen (ots)

Widerrechtlich verschafften sich Einbrecher Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Weberstraße. Die Unbekannten drangen gewaltsam in der Nacht von Sonntag auf Montag zwischen 21 Uhr und 7 Uhr in insgesamt 15 Kellerabteil ein. Die Diebe entwendeten Beutegut in Höhe eines oberen vierstelligen Betrages. An den Abteilen entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizei bittet darum, dass Zeugen der Tat sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 melden. Im Tatzeitraum soll sich ein Radfahrer in der Nähe des Gebäudes bewegt haben. Der Mann kommt als möglicher Zeuge in Betracht und wird ebenfalls gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Aktenzeichen: 0241093

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

