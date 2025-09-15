Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Sondershausen (ots)

Im Bereich der Auffahrt zur Bundesstraße 4 ereignete sich am Montag gegen 11.05 Uhr in der Schachtstraße ein Verkehrsunfall. Ein Lkw beabsichtigte von der Bundesstraße auf die Schachtstraße aufzufahren und kollidierte hierbei mit einem vorfahrtsberechtigten Pkw, welcher aus Richtung Sondershausen fuhr. Beide Fahrzeugführer im Alter von 58 und 73 Jahren wurden in ein nahegelegenes Klinikum zur medizinischen Versorgung gebracht. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten Ermittlungen zum Unfallgeschehen ein.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell