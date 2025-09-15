PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pedelecs aus Kellern entwendet

Nordhausen (ots)

In der Zeit von Sonntag 15 Uhr bis Montag 11 Uhr entwendeten Unbekannte aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Bergstraße zwei E-Bikes im Gesamtwert von etwa 5500 Euro und ein Mountainbike im Wert von etwa 500 Euro. Mit dem Beutegut entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0241125

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

