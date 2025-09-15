PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe verursachen Ausfall von Baustellenampeln

Mühlhausen (ots)

In Mühlhausen hatten Diebe Baustellenampeln im Visier. Wie am Montagmorgen bekannt wurde, machten sich die Unbekannten in der Thomas-Müntzer-Straße Ecke Stadtpark gewaltsam an den Ampeln zu schaffen. Sie entwendeten daraus Batterien, Vorhängeschlösser sowie Stecker im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Durch den Diebstahl fiel die Ampelregelung im Bereich der Baustelle zeitweise aus, was zu Störungen im Verkehrsfluss führte. Die Ampeln konnten inzwischen wieder instand gesetzt werden. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren und bitten mögliche Zeugen um Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0240688

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

