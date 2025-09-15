Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hoher Sachschaden nach Kollision - Drei Personen verletzt

Dingelstädt (ots)

Ein Autofahrer befuhr am Sonntagabend kurz nach 19 Uhr die Landstraße 1008 von Struth in Richtung Küllstedt. Im Bereich einer Rechtskurve kam der 20-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Audi. In der Folge fuhr das gerammte Fahrzeug in den rechten Straßengraben und kollidierte dort mit einem Verkehrszeichen. Der Unfallverursacher und die beiden Fahrzeuginsassen des Audi wurden leicht verletzt und in ein Klinikum gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand an den beteiligten Fahrzeugen ein Sachschaden von mehr als 50000 Euro. Ein Verkehrszeichen wurde durch den Zusammenstoß zerstört. Hier beläuft sich der Sachschaden mehrere hundert Euro. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein zur Klärung der genauen Unfallursache.

