Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrrad entwendet

Mühlhausen (ots)

Auf ein Fahrrad der Marke Fischer hatten es am Sonntag bislang unbekannte Täter abgesehen. Die Unbekannten entwendeten das gegen die Wegnahme gesichertes Fahrrad im Zeitraum zwischen 15.40 Uhr und 17.20 Uhr von einem Fahrradständer an der Sankt Jacob Kirche.

Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0240458

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

