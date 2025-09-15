PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Drohung gegenüber Jugendlichen - Ermittlungsverfahren eingeleitet

Sondershausen (ots)

Vor einem Schnellrestaurant in der Schachtstraße kam es am Sonntagabend zu einem Disput zwischen einem 18-Jährigen und einem 14-jährigen Jugendlichen. Im Zuge der Meinungsverschiedenheit kam es zu einem erneuten Aufeinandertreffen der beiden Personen, bei der der 18-jährige Autofahrer Drohungen aussprach und hierzu einen waffenähnlichen Gegenstand nutzte. Durch Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser und Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen wurden Ermittlungen eingeleitet und nach dem Autofahrer gefahndet. Noch am Abend konnte der Ausfindig gemacht werden. Der waffenähnliche Gegenstand erwies sich schlussendlich als Schreckschusswaffe, welche durch Polizeibeamte aufgefunden und sichergestellt wurde. Der 18-Jährige hat sich nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und Bedrohung strafrechtlich zu verantworten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

