Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche vom Wochenende

Meerbusch / Rommerskirchen / Jüchen (ots)

Am Freitag (22.08.) kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Buschstraße in Meerbusch. In der Zeit von circa 11:15 Uhr bis 16:15 Uhr verschafften sich Unbekannte über die Wohnungstür Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchten diese. Ob etwas entwendet wurde, ist Teil der Ermittlungen.

Von Samstag (23.08.), circa 19:10 Uhr, bis Sonntag (24.08.), etwa 01:50 Uhr, gelangten unbekannte Tatverdächtige durch Aufhebeln eines Fensters in eine Wohnung an der Hauptstraße in Rommerskirchen. Es wurde Bargeld, Schmuck sowie Technik entwendet.

Am Samstag (23.08.), zwischen 11:00 Uhr und 15:35 Uhr, kam es zu zwei versuchten Einbrüchen an der Pestalozzistraße in Jüchen. Die Unbekannten versuchten die Haustüren aufzuhebeln. Das Vorhaben scheiterte.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Die Polizei berät Eigentümer und Mieter kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Vielfach lassen sich Einbrüche durch technische Sicherungsmaßnahmen wirkungsvoll verhindern. Bei den Beratungen werden auch Tipps zum sicherheitsbewussten Verhalten gegeben. So ist es bereits mit einfachen Mitteln möglich, sein Haus oder seine Wohnung auch bei Abwesenheit bewohnt aussehen zu lassen und damit das Einbruchsrisiko deutlich zu senken. Interessenten werden ebenfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

