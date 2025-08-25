Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Die Polizei startet gut vorbereitet ins Neusser Bürgerschützenfest 2025

Neuss (ots)

"Auch dieses Jahr stehen beim Neusser Bürgerschützenfest das gesellige Beisammensein und die Brauchtumspflege wieder im Vordergrund", betont Hans-Jürgen Petrauschke als Leiter der Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss. "Wir wünschen uns ein friedliches und fröhliches Fest für Jung und Alt", so der Landrat weiter.

Ab Freitag (29.08.) bis einschließlich Dienstag (02.09.) verwandelt sich die Neusser Innenstadt wieder in ein großes Festgelände. Nicht nur die Schützen bereiten sich auf diese traditionsreiche Veranstaltung vor, auch die Polizei plant diesen Einsatz gewissenhaft. Dabei fließen Erfahrungen der Vorjahre ebenso in die Planungen mit ein wie teils tagesaktuelle Informationen und Einschätzungen. Die Sicherheitskräfte stehen zudem in engem Kontakt zur Stadt Neuss und den Schützen.

Besucherinnen und Besucher werden die Streifen der Polizei insbesondere auf dem Kirmesplatz, der Festwiese aber auch im Bereich der Innenstadt antreffen können. Zudem sind Beamtinnen und Beamte für deren Sicherheit auch in zivil unterwegs. Am Freitag ab 15:00 Uhr und alle anderen Festtage ab 13:00 Uhr finden Feiernde unsere mobile Wache auf der Hammer Landstraße in Höhe des Zugangs zum Festplatz. Die Rathauswache am Büchel 2 - 4 ist täglich ab 16:00 Uhr für Hilfesuchende besetzt.

Der Leiter der Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, Hans-Jürgen Petrauschke, bedankt sich bereits im Vorfeld für das Engagement der Einsatzkräfte und bittet Bürgerinnen und Bürger im Notfall und bei verdächtigen Wahrnehmungen umgehend den Polizeiruf 110 zu verständigen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell