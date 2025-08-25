PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Die Polizei startet gut vorbereitet ins Neusser Bürgerschützenfest 2025

Neuss (ots)

"Auch dieses Jahr stehen beim Neusser Bürgerschützenfest das gesellige Beisammensein und die Brauchtumspflege wieder im Vordergrund", betont Hans-Jürgen Petrauschke als Leiter der Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss. "Wir wünschen uns ein friedliches und fröhliches Fest für Jung und Alt", so der Landrat weiter.

Ab Freitag (29.08.) bis einschließlich Dienstag (02.09.) verwandelt sich die Neusser Innenstadt wieder in ein großes Festgelände. Nicht nur die Schützen bereiten sich auf diese traditionsreiche Veranstaltung vor, auch die Polizei plant diesen Einsatz gewissenhaft. Dabei fließen Erfahrungen der Vorjahre ebenso in die Planungen mit ein wie teils tagesaktuelle Informationen und Einschätzungen. Die Sicherheitskräfte stehen zudem in engem Kontakt zur Stadt Neuss und den Schützen.

Besucherinnen und Besucher werden die Streifen der Polizei insbesondere auf dem Kirmesplatz, der Festwiese aber auch im Bereich der Innenstadt antreffen können. Zudem sind Beamtinnen und Beamte für deren Sicherheit auch in zivil unterwegs. Am Freitag ab 15:00 Uhr und alle anderen Festtage ab 13:00 Uhr finden Feiernde unsere mobile Wache auf der Hammer Landstraße in Höhe des Zugangs zum Festplatz. Die Rathauswache am Büchel 2 - 4 ist täglich ab 16:00 Uhr für Hilfesuchende besetzt.

Der Leiter der Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, Hans-Jürgen Petrauschke, bedankt sich bereits im Vorfeld für das Engagement der Einsatzkräfte und bittet Bürgerinnen und Bürger im Notfall und bei verdächtigen Wahrnehmungen umgehend den Polizeiruf 110 zu verständigen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 06:59

    POL-NE: Mann mit vermeintlicher Waffe löst Einsatz von Spezialkräften aus

    Neuss (ots) - In der Nacht zu Montag (25.08.), gegen 02:30 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von einem Mann, der sich unberechtigt in einer Wohnung auf der Further Straße in Neuss aufhalten soll. Als die Polizei eintraf, zog sich der 29-jährige Verdächtige in die Wohnung zurück und reagierte nicht auf Anweisungen der Ordnungshüter. Zudem warf er Betäubungsmittel ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 17:07

    POL-NE: Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung

    Neuss (ots) - Am Freitag (22.08.) berichteten wir per Pressemeldung von einem vermissten 57-Jährigen aus Neuss (Link zur Veröffentlichung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6102428). Diese Fahndung wird hiermit zurückgenommen - der Mann befindet sich in einem Krankenhaus. Es geht ihm gut. Die Polizei dankt der Bevölkerung für Ihre Mithilfe. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren