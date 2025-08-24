Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zwei offene Haftbefehle und mit gestohlenem Motorrad unterwegs - Kradfahrer entzieht sich Polizeikontrolle und verletzt sich schwer bei Unfall

Neuss / Düsseldorf (ots)

Auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle verursachte ein Kradfahrer am Samstagabend gegen 20:40 Uhr einen Verkehrsunfall und verletzte sich dabei schwer. Erste Ermittlungen ergaben, dass er mit einem gestohlenen Motorrad unterwegs war und gegen ihn zwei offene Haftbefehle vorliegen.

Den ersten Erkenntnissen zufolge wollte ein Streifenteam der Autobahnpolizei Düsseldorf den verdächtigen Zweiradfahrer auf der L 380 in Rosellen anhalten und kontrollieren. Der Mann missachtete die Anhaltezeichen und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit durch ein Gewerbegebiet auf die B 9. Im Bereich der Anschlussstelle Neuss-Uedesheim kollidierte der Fahrer mit einem Verkehrszeichen und kam hierdurch zu Fall. Nach einer Erstversorgung durch die Polizeibeamten wurde er zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht.

Zwischenzeitlich konnte der Mann identifiziert werden. Es handelt sich um einen 25 Jahre alten Mann aus Ratingen, gegen den zwei offene Haftbefehle wegen verschiedener Betrugsdelikte vorliegen. Sowohl das Motorrad als auch die angebrachten Kennzeichen sind wegen Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben.

Nach anfänglicher Lebensgefahr ist sein Zustand mittlerweile stabil.

Die Ermittlungen dauern an.

