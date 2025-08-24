PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zwei offene Haftbefehle und mit gestohlenem Motorrad unterwegs - Kradfahrer entzieht sich Polizeikontrolle und verletzt sich schwer bei Unfall

Neuss / Düsseldorf (ots)

Auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle verursachte ein Kradfahrer am Samstagabend gegen 20:40 Uhr einen Verkehrsunfall und verletzte sich dabei schwer. Erste Ermittlungen ergaben, dass er mit einem gestohlenen Motorrad unterwegs war und gegen ihn zwei offene Haftbefehle vorliegen.

Den ersten Erkenntnissen zufolge wollte ein Streifenteam der Autobahnpolizei Düsseldorf den verdächtigen Zweiradfahrer auf der L 380 in Rosellen anhalten und kontrollieren. Der Mann missachtete die Anhaltezeichen und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit durch ein Gewerbegebiet auf die B 9. Im Bereich der Anschlussstelle Neuss-Uedesheim kollidierte der Fahrer mit einem Verkehrszeichen und kam hierdurch zu Fall. Nach einer Erstversorgung durch die Polizeibeamten wurde er zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht.

Zwischenzeitlich konnte der Mann identifiziert werden. Es handelt sich um einen 25 Jahre alten Mann aus Ratingen, gegen den zwei offene Haftbefehle wegen verschiedener Betrugsdelikte vorliegen. Sowohl das Motorrad als auch die angebrachten Kennzeichen sind wegen Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben.

Nach anfänglicher Lebensgefahr ist sein Zustand mittlerweile stabil.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 17:07

    POL-NE: Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung

    Neuss (ots) - Am Freitag (22.08.) berichteten wir per Pressemeldung von einem vermissten 57-Jährigen aus Neuss (Link zur Veröffentlichung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6102428). Diese Fahndung wird hiermit zurückgenommen - der Mann befindet sich in einem Krankenhaus. Es geht ihm gut. Die Polizei dankt der Bevölkerung für Ihre Mithilfe. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 14:17

    POL-NE: Vermisster Mann aus Neuss - Polizei bittet um Mithilfe

    Neuss (ots) - Seit Dienstag (12.08.) wird der 57-Jährige Frank St. vermisst. Er verließ an diesem Tag ein Krankenhaus in Neuss in unbekannte Richtung und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Da die Ermittlungen der Kripo bislang nicht auf die Spur des Vermissten geführt haben, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe. Der Vermisste ist 57 Jahre alt, schlank, trägt einen Oberlippenbart sowie eine Glatze ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 12:45

    POL-NE: Motorradfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

    Jüchen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Brabanter Heerstraße / Heerstraße in Schlich wurde am Donnerstag (21.08.), gegen 19:00 Uhr, ein 69 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt. Rettungskräfte transportierten den Mann aus Willich zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte eine 69 Jahre alte Autofahrerin aus Jüchen die Brabanter Heerstraße in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren