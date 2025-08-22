Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Motorradfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Jüchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Brabanter Heerstraße / Heerstraße in Schlich wurde am Donnerstag (21.08.), gegen 19:00 Uhr, ein 69 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt. Rettungskräfte transportierten den Mann aus Willich zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte eine 69 Jahre alte Autofahrerin aus Jüchen die Brabanter Heerstraße in Richtung Heerstraße befahren. Sie befand sich dabei als erstes Fahrzeug hinter einem langsam fahrenden Traktor. An der Einmündung Brabanter Heerstraße / Heerstraße kündigte die Jüchenerin ihre Absicht nach links abzubiegen an und leitete anschließend den Abbiegevorgang ein. Trotzdem setzte ein nachfolgender Motorradfahrer zum Überholen an.

Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Motorradfahrer kam zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Verkehrskommissariat 1 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell