Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vermisster Mann aus Neuss - Polizei bittet um Mithilfe

Neuss (ots)

Seit Dienstag (12.08.) wird der 57-Jährige Frank St. vermisst.

Er verließ an diesem Tag ein Krankenhaus in Neuss in unbekannte Richtung und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Da die Ermittlungen der Kripo bislang nicht auf die Spur des Vermissten geführt haben, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Der Vermisste ist 57 Jahre alt, schlank, trägt einen Oberlippenbart sowie eine Glatze mit weißgrauem Haarkranz. Er hat blaue Augen. Zur getragenen Kleidung können leider keine Angaben gemacht werden.

Ein Foto von ihm kann im Fahndungsportal der Polizei Nordrhein-Westfalen unter dem Link https://polizei.nrw/fahndung/178275 aufgerufen werden. Das Bild ist nur so lang abrufbar, wie die rechtlichen Voraussetzungen für eine Öffentlichkeitsfahndung vorliegen und wird anschließend umgehend gelöscht.

Personen, die Hinweise zum Gesuchten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de bei der Polizei (Kriminalkommissariat 24) zu melden.

