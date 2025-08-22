PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung

Neuss (ots)

Am Freitag (22.08.) berichteten wir per Pressemeldung von einem vermissten 57-Jährigen aus Neuss (Link zur Veröffentlichung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6102428).

Diese Fahndung wird hiermit zurückgenommen - der Mann befindet sich in einem Krankenhaus. Es geht ihm gut.

Die Polizei dankt der Bevölkerung für Ihre Mithilfe.

