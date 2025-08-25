Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mann mit vermeintlicher Waffe löst Einsatz von Spezialkräften aus

Neuss (ots)

In der Nacht zu Montag (25.08.), gegen 02:30 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von einem Mann, der sich unberechtigt in einer Wohnung auf der Further Straße in Neuss aufhalten soll.

Als die Polizei eintraf, zog sich der 29-jährige Verdächtige in die Wohnung zurück und reagierte nicht auf Anweisungen der Ordnungshüter.

Zudem warf er Betäubungsmittel aus dem Fenster. Im weiteren Verlauf soll sich ein Schuss gelöst haben.

Aufgrund der Tatsache, dass der Besitz von Waffen nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden Spezialkräfte hinzugezogen, die den bereits polizeibekannten Mann gegen 06:50 Uhr überwältigten.

Die Durchsuchung der Wohnung steht bevor.

Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell