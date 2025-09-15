Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendliche stehlen Baustellenbeleuchtung

Nordhausen (ots)

In der Hauptstraße machte sich am Sonntagabend eine Gruppe Jugendlicher an einer Baustellenausgestaltung gegen 19.40 Uhr zu schaffen und entwendeten eine Beleuchtungseinrichtung. Dir Gruppe bestand gemäß den Zeugenangaben augenscheinlich aus einer männlichen und zwei weiblichen Personen im alte von 14-18 Jahren. Die weiblichen Jugendlichen waren schlank und trugen langes, brünettes Haar und dunkle T-Shirts. Der männliche Jugendliche trug eine dunkle Jacke und war von untersetzter Gestalt. Er hatte dunkle, kurze Haare.

Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0240542

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell