Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Werkzeuge gestohlen
Nordhausen (ots)
Unbekannte brachen am Wochenende in das ehemalige Zollhäuschen in der Nordhäuser Parkallee ein. Die Tat wurde am Sonntagvormittag bemerkt.
Die weithin bekannte Immobilie am Stadtpark wird gerade renoviert, um wieder als Gaststätte betrieben werden zu können. So waren es Werkzeuge, worauf es die Einbrecher offensichtlich abgesehen hatte.
Die exponierte Lage an der B4 und dem Stadtpark lässt hoffen, dass Passanten hilfreiche Wahrnehmung zur Aufklärung der Tat gemacht haben. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell