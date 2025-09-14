PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall Berlingerode

Nordhausen (ots)

Am 13.09.2025 / 19:00 Uhr ereignete sich ein Unfall auf dem umfriedeten Veranstaltungsgelände des Traktortreffens zwischen Berlingerode und Teistungen, bei dem ein 7jähriges Mädchen verletzt wurde. Ein stark angetrunkener 21jähriger Mann hatte sich unerlaubt eine Vollcrossmaschine, welche als Ausstellungsstück präsentiert wurde, genommen und ist mit dieser über das Veranstaltungsgelände gefahren. Dabei übersah er das Mädchen und kollidierte mit ihr. Das Kind wurde dabei leicht verletzt. Durch die Polizei wurde Anzeige wegen dem Unerlaubten Gebrauchs eines Kfz sowie fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 14.09.2025 – 09:34

    LPI-NDH: Unfallflucht Dingelstädt

    Nordhausen (ots) - Am 13.09.2025 / 19:15 Uhr stellte der Halter eines grauen Pkw BMW fest, dass sein geparktes Fahrzeug durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt wurde. Der in Dingelstädt / An der Unstrut abgestellte BMW wurde im vorderen rechten Bereich von Stoßstange und Kotflügel zerkratzt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden von ca. 1.000,-EUR. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
  • 14.09.2025 – 08:30

    LPI-NDH: Gewässerverunreinigung Westhausen

    Nordhausen (ots) - Am 13.09.2025 / 16:15 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei in Heiligenstadt, dass sich auf dem Fumbach in Westhausen Schaum gebildet hätte und mehrere Fische verendet sind. Dies bestätigte sich vor Ort. Durch die eingesetzte Feuerwehr wurde eine Sperre errichtet. Es wurde festgestellt, dass aus einem Abflussrohr Rückstände von Maissilage in den Bachlauf gelangten. Durch die Polizei wurden Wasserproben ...

    mehr
  • 14.09.2025 – 08:19

    LPI-NDH: ausgelöste Brandmelder Leinefelder

    Nordhausen (ots) - Ein bislang unbekannter Täter löste auf unbekannte Weise am 13.09.2025 / 20:20 Uhr zwei Brandmelder im Bereich der Tiefgarage des Kauflands in der Leinefelder Bahnhofstraße aus. Durch die Polizei wurde Anzeige wegen Notrufmissbrauches aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Eichsfeld Telefon: 0361 5743 67 100 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren