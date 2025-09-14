PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gewässerverunreinigung Westhausen

Nordhausen (ots)

Am 13.09.2025 / 16:15 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei in Heiligenstadt, dass sich auf dem Fumbach in Westhausen Schaum gebildet hätte und mehrere Fische verendet sind. Dies bestätigte sich vor Ort. Durch die eingesetzte Feuerwehr wurde eine Sperre errichtet. Es wurde festgestellt, dass aus einem Abflussrohr Rückstände von Maissilage in den Bachlauf gelangten. Durch die Polizei wurden Wasserproben gesichert und Anzeige aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

