Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Gewässerverunreinigung Westhausen
Nordhausen (ots)
Am 13.09.2025 / 16:15 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei in Heiligenstadt, dass sich auf dem Fumbach in Westhausen Schaum gebildet hätte und mehrere Fische verendet sind. Dies bestätigte sich vor Ort. Durch die eingesetzte Feuerwehr wurde eine Sperre errichtet. Es wurde festgestellt, dass aus einem Abflussrohr Rückstände von Maissilage in den Bachlauf gelangten. Durch die Polizei wurden Wasserproben gesichert und Anzeige aufgenommen.
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell