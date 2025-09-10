PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitskontrolle auf der "LöLa"

Lüdenscheid (ots)

Am 09.09.2025 führte die Polizei im Zeitraum von 17:15 Uhr bis 18:35 Uhr eine Geschwindigkeitsüberwachung auf der Lösenbacher Landstraße in Lüdenscheid durch. Insgesamt wurden 376 Fahrzeuge kontrolliert.

Dabei wurden 14 Verstöße im Verwarngeldbereich festgestellt. In einem Fall musste eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt werden. Fahrverbote wurden nicht ausgesprochen.

Der höchste gemessene Wert lag bei 71 km/h bei erlaubten 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen Pkw, zugelassen im Märkischen Kreis.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

