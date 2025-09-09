Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Banker ergaunern Bankkarte und Geld einer 83-Jährigen - Trekkingrad gestohlen

Plettenberg (ots)

Zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 11 Uhr, wurde an der Kirchstraße ein E-Trekkingrad gestohlen. Der Eigentümer hat es am Sonntag an einem Fahrradständer abgestellt und abgeschlossen. Einen Tag später war das Rad vom Typ Bull Lacuba Evo Cross samt Schloss verschwunden. Der Bestohlene konnte der Polizei einen Fahrradpass vorlegen, aus der auch die Rahmennummer hervorgeht. So konnte die Polizei das E-Bike zur Fahndung ausschreiben.

Falsche Banker haben eine 83-jährige Seniorin bestohlen. Sie meldeten sich am Samstagnachmittag telefonisch und behaupteten, dass 4000 Euro von ihrem Konto abgehoben worden seien. Der Anrufer kündigte deshalb an, dass ein Kollege vorbeikommen werde, um ihre Bankkarte abzuholen. Das passierte tatsächlich. Erst danach kam es zu unberechtigten Abbuchungen vom Bankkonto der Seniorin. Als sie das feststellte, telefonierte sie zunächst mit ihrer Tochter, dann mit der echten Bank. Am Montag erstattete sie Anzeige bei der Polizei. Die rät dringend davon ab, irgendjemandem an der Haustür Wertsachen, Papiere oder Bankkarten zu übergeben. Im Zweifel sollten sich Betroffene umgehend bei der Polizei melden. (cris)

