Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Bagger-Teile demontiert und gestohlen
Lüdenscheid (ots)
Unbekannte haben am Wochenende auf der Brücken-Baustelle mehrere Teile von einem Bagger abmontiert, der am Tweerweg stand. Am Montagmorgen fehlten unter anderem das Lenkrad, Lichtelemente und Teile der Außenverkleidung. (cris)
