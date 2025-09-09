PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bagger-Teile demontiert und gestohlen

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte haben am Wochenende auf der Brücken-Baustelle mehrere Teile von einem Bagger abmontiert, der am Tweerweg stand. Am Montagmorgen fehlten unter anderem das Lenkrad, Lichtelemente und Teile der Außenverkleidung. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
