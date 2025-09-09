POL-MK: Bagger-Teile demontiert und gestohlen

Menden (ots) - Ein 25-jähriger Mann hat am Montagnachmittag in einer Bäckerei an der Hauptstra-ße mehrere Flaschen Wasser gestohlen. Als sich ihm der Inhaber den Weg stellte, schubste er ihn weg, setzte sich draußen auf ein Fahrrad und fuhr davon. Die Poli-zei entdeckte ihn an der Unteren Promenade, nahm ihn vorläufig fest und brachte ihn zur Identitätsfeststellung zur Wache. (cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis ...

