Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wasserdieb

Menden (ots)

Ein 25-jähriger Mann hat am Montagnachmittag in einer Bäckerei an der Hauptstra-ße mehrere Flaschen Wasser gestohlen. Als sich ihm der Inhaber den Weg stellte, schubste er ihn weg, setzte sich draußen auf ein Fahrrad und fuhr davon. Die Poli-zei entdeckte ihn an der Unteren Promenade, nahm ihn vorläufig fest und brachte ihn zur Identitätsfeststellung zur Wache. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

