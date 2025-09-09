Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Wasserdieb
Menden (ots)
Ein 25-jähriger Mann hat am Montagnachmittag in einer Bäckerei an der Hauptstra-ße mehrere Flaschen Wasser gestohlen. Als sich ihm der Inhaber den Weg stellte, schubste er ihn weg, setzte sich draußen auf ein Fahrrad und fuhr davon. Die Poli-zei entdeckte ihn an der Unteren Promenade, nahm ihn vorläufig fest und brachte ihn zur Identitätsfeststellung zur Wache. (cris)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell