Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung
Iserlohn / Letmathe (ots)
1. Messstelle Ort Letmathe, Aucheler Straße Zeit 08.09.2025, 07:05 Uhr bis 08:10 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 133 Verwarngeldbereich 9 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 Höchster Messwert 50 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft
2. Messstelle Ort Iserlohn, Grüner Talstraße Zeit 08.09.2025, 09:00 Uhr bis 11:05 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 75 Verwarngeldbereich 7 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2 Höchster Messwert 71 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft
3. Messstelle Ort Iserlohn, Gerichtsstraße Zeit 08.09.2025, 11:20 Uhr bis 12:45 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 84 Verwarngeldbereich 9 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Höchster Messwert 42 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft (lubo)
