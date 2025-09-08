PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Iserlohn / Letmathe (ots)

1. Messstelle
Ort				Letmathe, Aucheler Straße
Zeit				08.09.2025, 07:05 Uhr bis 08:10 Uhr
Art der Messung:		Radar
Gemessene Fahrzeuge		133
Verwarngeldbereich 		9
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	1
Höchster Messwert		50 km/h 30 bei km/h
				innerhalb geschlossener Ortschaft
2. Messstelle
Ort				Iserlohn, Grüner Talstraße
Zeit				08.09.2025, 09:00 Uhr bis 11:05 Uhr
Art der Messung:		Radar
Gemessene Fahrzeuge		75
Verwarngeldbereich 		7
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	2
Höchster Messwert		71 km/h 50 bei km/h
				innerhalb geschlossener Ortschaft
3. Messstelle
Ort				Iserlohn, Gerichtsstraße
Zeit				08.09.2025, 11:20 Uhr bis 12:45 Uhr
Art der Messung:		Radar
Gemessene Fahrzeuge		84
Verwarngeldbereich 		9
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	0
Höchster Messwert		42 km/h 30 bei km/h
				innerhalb geschlossener Ortschaft
(lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 11:53

    POL-MK: Einbrüche - Portemonnaie gefunden

    Hemer (ots) - Zwischen dem 22. August und dem vergangenen Freitag wurden aus einem Keller an der Hauptstraße Wodkaflaschen und ein Akkuschrauber gestohlen. Aus einer verschlossenen Gartenhütte an der Hauptstraße wurde in der Nacht zum Samstag ein E-Bike gestohlen. Ein Zeuge lieferte am Mittwoch vergangener Woche bei der Polizei ein Portemonnaie ab, das er am Hademareplatz auf dem Asphalt gefunden hatte. Polizeibeamte ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 11:40

    POL-MK: Brände - Diebe auf Baustelle - Taschendiebe - Fahrraddiebstahl - Einbrüche

    Menden (ots) - Samstagabend kam es gegen 18.10 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus Auf dem Sauerfeld, drei Personen wurden wegen einer Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr löschte den Brand, der insbesondere den Dachstuhl betraf. Nach ersten Erkenntnissen wird wegen einem womöglich fahrlässigen Umgang mit Feuer ermittelt, die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren