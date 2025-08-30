PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung des Polizeipräsidium Aalen für den Rems-Murr-Kreis

Aalen (ots)

Schorndorf: Zeugenaufruf nach Falschfahrer auf der B29 -

Am Samstagmorgen gegen 01:20 Uhr befuhr ein bislang unbekannter PKW die B29 auf der Richtungsfahrbahn Aalen zwischen Urbach und Plüderhausen im Baustellenbereich entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Dabei wurden mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen nach dem unbekannten PKW-Lenker aufgenommen und bittet Geschädigte, welche durch den Falschfahrer gefährdet wurden, sowie Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten PKW geben können, sich unter der Telefonnummer 07181-2040 zu melden.

Fellbach: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen -

Am Freitagabend gegen 17:45 Uhr fuhr eine 71-jährige Ford-Fahrerin auf der L1197 von Oeffingen in Richtung Nackarrems. Auf Höhe der Einmündung zum Sami-Khedira-Stadion bemerkte sie zu spät, dass die beiden vor ihr fahrenden Fahrzeuge aufgrund eines abbiegenden PKW angehalten haben und fuhr auf den stehenden Pkw Seat auf. Der 48-jährige Seat-Fahrer wurde durch die Wucht des Aufpralls mit seinem Pkw auf dem vor ihm stehenden Klein-Lkw der Marke Fiat aufgeschoben. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt und wurde mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Seat wurde ebenfalls leicht verletzt und begab sich nach der Unfallaufnahme selbstständig zu einem Arzt. Der 37-jährige Fahrer des Fiat wurde durch den Unfall nicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf 11.500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

